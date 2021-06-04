انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية المسائية.. الانتخابات والموازنة وملفات أخرى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد تعهده بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر،، ويؤكد عدم دعمه لاي تحالف.
= الاسبوع المقبل.. استضافة وزير المالية في البرلمان لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار ثلاثمئة وخمسة عشر.
= الأمن والدفاع تدعو الحكومة لإيقاف التجاوزات التركية في شمال العراق،، ومطالبات بتفعيل اتفاق سنجار.
= حريق هائل يلتهم خيم وممتلكات النازحين في دهوك.. واكثر من الف انسان يصبحون بلا مأوى.
= الأمن والدفاع تدعو الحكومة لإيقاف التجاوزات التركية في شمال العراق،، ومطالبات بتفعيل اتفاق سنجار.
= حريق هائل يلتهم خيم وممتلكات النازحين في دهوك.. واكثر من الف انسان يصبحون بلا مأوى.