تابعوا في نشرة السومرية المسائية.. الانتخابات والموازنة وملفات أخرى

= الاسبوع المقبل.. استضافة وزير المالية في البرلمان لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار ثلاثمئة وخمسة عشر.

= الأمن والدفاع تدعو الحكومة لإيقاف التجاوزات التركية في شمال العراق،، ومطالبات بتفعيل اتفاق سنجار.



= حريق هائل يلتهم خيم وممتلكات النازحين في دهوك.. واكثر من الف انسان يصبحون بلا مأوى.