اخبار العالم / اخبار العراق

تابعوا في نشرة السومرية المسائية.. الانتخابات والموازنة وملفات أخرى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية المسائية.. الانتخابات والموازنة وملفات أخرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يجدد تعهده بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر،، ويؤكد عدم دعمه لاي تحالف.
= الاسبوع المقبل.. استضافة وزير المالية في البرلمان لمناقشة فقرات الموازنة وتنفيذ قرار ثلاثمئة وخمسة عشر.

= الأمن والدفاع تدعو الحكومة لإيقاف التجاوزات التركية في شمال العراق،، ومطالبات بتفعيل اتفاق سنجار.


= حريق هائل يلتهم خيم وممتلكات النازحين في دهوك.. واكثر من الف انسان يصبحون بلا مأوى.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا