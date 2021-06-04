عطب 'گيبل' كهربائي ماراً فوق حديقة يشعل حريقاً جنوبي بغداد

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل منزل متخذ كـمخزن للأصباغ والمطيبات الغذائية وكميات كبيرة من الاواني البلاستيكية في منطقة الدورة أبو دشير جنوبي العاصمة".وأشارت إلى أن "فرق المديرية طوقت وعزلت وابعدت خطر الحريق عن الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة عطب گيبل كهربائي ماراً فوق حديقة الدار المحترق مما اشعل الحريق بادئ الأمر".