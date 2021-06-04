حملة لمكافحة المخدرات.. اعتقال متهمين وضبط 'كبتاجون' في المثنى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة المثنى.

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قسم مكافحة مخدرات المثنى وبحملة أمنية لمكافحة المخدرات، تمكن من إلقاء القبض على ( 4 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة نوع كبتاجون".



وأشارت إلى أن "الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".