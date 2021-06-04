اخبار العالم / اخبار العراق

حملة لمكافحة المخدرات.. اعتقال متهمين وضبط 'كبتاجون' في المثنى

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حملة لمكافحة المخدرات.. اعتقال متهمين وضبط 'كبتاجون' في المثنى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، عن القبض على أربعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة المثنى.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "قسم مكافحة مخدرات المثنى وبحملة أمنية لمكافحة المخدرات، تمكن من إلقاء القبض على ( 4 ) متهمين بتجارة المواد المخدرة وضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم حبوب مخدرة نوع كبتاجون".

وأشارت إلى أن "الواجب جاء بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة"، مؤكدة أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق أحكام المواد ( 28 / 32 ) مخدرات لينالوا جزائهم العادل".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا