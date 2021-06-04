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الصقور يصلون الى نصف نهائي كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-04 | 17:41

الصقور يصلون الى نصف نهائي كأس العراق

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تأهل فريق القوة الجوية، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.
وانتهى زمن المباراة الاصلي بالتعادل السلبي ليصار الى ركلات الترجيح التي حسمها الصقور لصالحهم بنتيجة 5- 3.

وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي بقيادة الحكم يوسف سعيد.

وتبقت مباراة واحدة في دور ربع نهائي البطولة بين الشرطة والميناء لحسم المقعد الاخير في نصف النهائي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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