الصقور يصلون الى نصف نهائي كأس العراق

تأهل فريق القوة الجوية، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

وانتهى زمن المباراة الاصلي بالتعادل السلبي ليصار الى ركلات الترجيح التي حسمها الصقور لصالحهم بنتيجة 5- 3. وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي بقيادة الحكم يوسف سعيد. وتبقت مباراة واحدة في دور ربع نهائي البطولة بين الشرطة والميناء لحسم المقعد الاخير في نصف النهائي.

