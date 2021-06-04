انت الان تتابع خبر الصقور يصلون الى نصف نهائي كأس العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-04 | 17:41
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تأهل فريق القوة الجوية، اليوم الجمعة، الى نصف نهائي بطولة كأس العراق بعد فوزه على فريق زاخو بركلات الترجيح بنتيجة 5-3.
وانتهى زمن المباراة الاصلي بالتعادل السلبي ليصار الى ركلات الترجيح التي حسمها الصقور لصالحهم بنتيجة 5- 3.
وتبقت مباراة واحدة في دور ربع نهائي البطولة بين الشرطة والميناء لحسم المقعد الاخير في نصف النهائي.
وجرت المباراة على ملعب زاخو الدولي بقيادة الحكم يوسف سعيد.
وتبقت مباراة واحدة في دور ربع نهائي البطولة بين الشرطة والميناء لحسم المقعد الاخير في نصف النهائي.
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