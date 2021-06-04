لقاحات كورونا أقل فعالية على النساء وفق دراسة جديدة

ماذا في التفاصيل؟ الإجابة في الآتي وفق موقع DW الألماني:

يعتبر من النادر جداً إصابة أي من الأشخاص الحاصلين على اللقاح المضادّ لفيروس كورونا بصورة كاملة، بمرض "كوفيد 19"، بعد مرور أسبوعين على الأقل من تلقي اللقاح، حيث تبلغ نسبة من يتعرضون لذلك بين الأمريكيين 0.01 بالمائة حتى 30 من نيسان الماضي، بحسب ما جاء في تقرير حديث صادر عن "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها".وتشير البيانات الصادرة عن المركز الأمريكي أن النساء يمثلن أغلب تلك الحالات، حيث تبلغ نسبة النساء بين هؤلاء المصابين 63 بالمائة.ويتوافق ذلك مع البيانات الخاصة بالتجارب السريرية التي تشير إلى أن اللقاحات المضادّة لفيروس كورونا، تكون أقل فعالية بين النساء.

وقد توصلت النتائج أن لقاح شركة "فايزر – بيونتيك" لديه فعالية بنسبة 96.4 بالمائة بين الرجال مقابل 93.7 بالمائة بين النساء. ولذلك، فإنَّ معدل فعاليته البالغ 95 بالمائة، والذي يتم الإعلان عنه على نطاق واسع، هو مجرد متوسط لهاتين النتيجتين.



وتوصلت نتائج أخرى إلى أنَّ معدل فعالية لقاح شركة "مودرنا" يبلغ 95.4 بالمائة بين الرجال مقابل 93.1 بالمائة بين النساء. بينما بلغت النسبة الخاصة بلقاح شركة "جونسون آند جونسون" بين الرجال 68.8 بالمائة و63.4 بالمائة بين النساء.