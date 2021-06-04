رسميا.. تشيلسي يجدد عقد توماس توخيل

أعلن تشيلسي، اليوم الجمعة، رسميا تمديد عقد مدربه الألماني توماس توخيل.

وقال تشيلسي في بيان، إنه جدد عقد توخيل حتى يونيو 2024، بعد أن كان ينتهي العقد السابق بينهما في يونيو 2022.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير الماضي وقاد البلوز للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا السبت الماضي بعد الفوز 1/0 على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.