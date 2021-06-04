انت الان تتابع خبر اعتقال لاعبة التنس الروسية 'يانا سيزيكوفا'.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ذكرت مصادر لرويترز اليوم الجمعة أن لاعبة التنس الروسية يانا سيزيكوفا اعتقلت في بطولة فرنسا المفتوحة ووضعت تحت الحراسة بسبب مزاعم التلاعب في نتائج المباريات.

وقال مصدر في الشرطة والاتحاد الفرنسي للتنس إن اللاعبة اعتقلت لكن دون توضيح أسباب.

وأشار مصدر مطلع على القضية أن الاعتقال له صلة بالتلاعب في نتائج المباريات.

وفتح مدعون فرنسيون تحقيقا في سبتمبر أيلول الماضي حول مزاعم التلاعب في نتيجة مباراة بزوجي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة.

وكان التحقيق في ”الغش من مجموعة منظمة والفساد المباشر وغير المباشر“ يتعلق بمباراة بين الثنائي الروماني أندريا ميتو وباتريشيا ماري ضد سيزيكوفا والأمريكية ماديسون بيرنجل.

وقال شاميل تاربيستشيف رئيس الاتحاد الروسي للتنس لوكالة الإعلام الروسية (ريا) إنه تم إبلاغه بموقف سيزيكوفا.

وأشارت وكالة تاس للأنباء أيضا أن السفارة الروسية في باريس أُبلغت بالموقف.

ونُقل عن تاربيستشيف قوله: ”لم نتسلم أي وثائق تتعلق بالقضية لذا من الصعب تقييم ما حدث“.

ورفضت وحدة النزاهة، التي تتعامل مع الفساد في الرياضة، التعليق.