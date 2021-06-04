بيانات: اكثر من 33 مليونا يتلقون التطعيم ضد كورونا يوميا

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ33.8 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

