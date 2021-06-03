انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية .. جلسة البرلمان المؤجلة ومزاد العملة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والكاظمي يشدد على إعلاء رمزية الدولة.
= للمرة الثانية.. كسر النصاب يمنع البرلمان من عقد جلسته الاعتيادية،، وتفاهمات بين الصدر وبارزاني بشأن التأسيس للمرحلة المقبلة.
= الكمارك تؤكد عدم التزام الاقليم بالتعرفة الموحدة.. والكشف عن استمرار الفساد بمزاد العملة رغم رفع سعر الدولار.
= دعوات للاسراع بإعمار الجامع النوري وكنيستين في الموصل،، ومحافظ نينوى يعلن قرب غلق ملف النازحين.
= الكمارك تؤكد عدم التزام الاقليم بالتعرفة الموحدة.. والكشف عن استمرار الفساد بمزاد العملة رغم رفع سعر الدولار.
= دعوات للاسراع بإعمار الجامع النوري وكنيستين في الموصل،، ومحافظ نينوى يعلن قرب غلق ملف النازحين.