تابعوا في نشرة السومرية .. جلسة البرلمان المؤجلة ومزاد العملة

= الكمارك تؤكد عدم التزام الاقليم بالتعرفة الموحدة.. والكشف عن استمرار الفساد بمزاد العملة رغم رفع سعر الدولار.

= للمرة الثانية.. كسر النصاب يمنع البرلمان من عقد جلسته الاعتيادية،، وتفاهمات بين الصدر وبارزاني بشأن التأسيس للمرحلة المقبلة.

بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والكاظمي يشدد على إعلاء رمزية الدولة.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية