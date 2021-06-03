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تابعوا في نشرة السومرية .. جلسة البرلمان المؤجلة ومزاد العملة

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بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يؤكد أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة، والكاظمي يشدد على إعلاء رمزية الدولة.
= للمرة الثانية.. كسر النصاب يمنع البرلمان من عقد جلسته الاعتيادية،، وتفاهمات بين الصدر وبارزاني بشأن التأسيس للمرحلة المقبلة.

= الكمارك تؤكد عدم التزام الاقليم بالتعرفة الموحدة.. والكشف عن استمرار الفساد بمزاد العملة رغم رفع سعر الدولار.


= دعوات للاسراع بإعمار الجامع النوري وكنيستين في الموصل،، ومحافظ نينوى يعلن قرب غلق ملف النازحين.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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