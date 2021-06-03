انت الان تتابع خبر الكرخ يتأهل الى نصف نهائي كأس العراق بالفوز على نفط البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-03 | 17:47
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تأهل فريق نادي الكرخ ،اليوم الخميس، لنصف نهائي مسابقة كأس العراق بعد الفوز على فريق نفط البصرة بهدفين مقابل هدف.
واقيمت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي بقيادة الحكم هيثم محمد علي.
وسجل اللاعب حسين عبد الكريم الهدف الاول للكرخ في الدقيقة 51 من زمن المباراة فيما سجل الهدف الثاني اللاعب عبد الرزاق قاسم كعدة في الدقيقة 59 ليحسم الكرخ التأهل الى نصف نهائي البطولة.
وينتظر الكرخ المتأهل من مباراة الزوراء والحدود التي ستقام مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.
وسجل اللاعب حسين عبد الكريم الهدف الاول للكرخ في الدقيقة 51 من زمن المباراة فيما سجل الهدف الثاني اللاعب عبد الرزاق قاسم كعدة في الدقيقة 59 ليحسم الكرخ التأهل الى نصف نهائي البطولة.
وينتظر الكرخ المتأهل من مباراة الزوراء والحدود التي ستقام مساء اليوم ضمن الدور ربع النهائي للبطولة.
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