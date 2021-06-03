انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لتوفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية والان مع التفاصيل
وبحسب البيان فقد "أشار الكاظمي في مستهل الإجتماع، إلى أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الإنضباط العالي أثناء أداء الواجبات".
وبيّن أن "القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً إجتماعية ونفسية".
واضاف البيان ان "الكاظمي جدد توجيهاته الى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الإنتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات، مبينا ان فرص النجاح موجودة لأجل بلدنا ولصالح أبناء شعبنا".
وشدد على "ضرورة الدعم الكامل للاجهزة الامنية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها".
واوضح البيان ان "وزير الداخلية قدم خلال الجلسة، عرضاً مفصلاً عن زيارته لمحافظتي البصرة وذي قار، وجرت مناقشة الأوضاع التي تمر بها المحافظتان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدعيم استقرار محافظة ذي قار وتلبية احتياجات المواطنين فيها".
كما ناقش المجلس عددا اخر من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ الاجراءات والقرارات بشأنها.