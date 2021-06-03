انت الان تتابع خبر الكاظمي يوجه بتكثيف الجهود لتوفير بيئة آمنة للعملية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد للسومرية نيوز، ذكر ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تمت خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله".وبحسب البيان فقد "أشار الكاظمي في مستهل الإجتماع، إلى أهمية العمل على ترسيخ عقيدة الولاء للوطن لدى منتسبي القوات الأمنية، ورفع روح الإنضباط العالي أثناء أداء الواجبات".

وبيّن أن "القانون هو السبيل الأوحد لإعلاء رمزية الدولة والولاء لها، بالرغم من وجود تراكمات كبيرة وأخطاء عديدة تركت آثاراً إجتماعية ونفسية".

واضاف البيان ان "الكاظمي جدد توجيهاته الى الوزارات والقيادات الأمنية بتكثيفها الجهود من أجل توفير بيئة آمنة للعملية الإنتخابية، مع أهمية التحلّي بالحكمة في التعامل مع المستجدات والتأكيد على عدم السماح بالتجاوزات، مبينا ان فرص النجاح موجودة لأجل بلدنا ولصالح أبناء شعبنا".



وتابع كما وجه الكاظمي ايضا "بضرورة الاهتمام بارزاق المنتسبين في الجيش العراقي، وتوفير الوجبات الغذائية النموذجية لهم، وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة توزيع هذه الارزاق ومراجعة الاجراءات المتخذة سابقا".وشدد على "ضرورة الدعم الكامل للاجهزة الامنية، لاسيما ما يتعلق بتوفير الدعم المالي لتنفيذ مهامها".

واوضح البيان ان "وزير الداخلية قدم خلال الجلسة، عرضاً مفصلاً عن زيارته لمحافظتي البصرة وذي قار، وجرت مناقشة الأوضاع التي تمر بها المحافظتان واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدعيم استقرار محافظة ذي قار وتلبية احتياجات المواطنين فيها".

كما ناقش المجلس عددا اخر من القضايا المدرجة على جدول الاعمال، واتخذ الاجراءات والقرارات بشأنها.