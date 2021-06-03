كورونا حول العالم.. حصيلة جديدة لضحايا الفايروس

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 172 مليوناً و426 ألفاً و494 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و706 آلاف و563 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 155 مليوناً و60 ألفاً و668 حالة.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في كانون الأول 2019.