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الدوري الفرنسي يخفض رسميا عدد الاندية المشاركة في الليج وان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-03 | 16:18

الدوري الفرنسي يخفض رسميا عدد الاندية المشاركة في الليج وان

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صوتت الجمعية العمومية لرابطة الأندية الفرنسية المحترفة، اليوم الخميس، على تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي.
ووفقا للتصويت ستقل عدد أندية الليج وان من 20 إلى 18 ناديا اعتبارا من موسم 2024/2023.

وكان نادي ميتز هو الفريق الوحيد الذي اعترض على قرار التخفيض.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين فقط بنهاية موسم 2023/2022.


أما دوري الدرجة الثانية، سيبقى بمشاركة 20 ناديا، لكن هناك تفكيرا في إمكانية تخفيضه إلى 18 ناديا.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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