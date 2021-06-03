انت الان تتابع خبر الدوري الفرنسي يخفض رسميا عدد الاندية المشاركة في الليج وان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-06-03 | 16:18
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صوتت الجمعية العمومية لرابطة الأندية الفرنسية المحترفة، اليوم الخميس، على تخفيض عدد أندية الدوري الفرنسي.
ووفقا للتصويت ستقل عدد أندية الليج وان من 20 إلى 18 ناديا اعتبارا من موسم 2024/2023.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين فقط بنهاية موسم 2023/2022.
أما دوري الدرجة الثانية، سيبقى بمشاركة 20 ناديا، لكن هناك تفكيرا في إمكانية تخفيضه إلى 18 ناديا.
وكان نادي ميتز هو الفريق الوحيد الذي اعترض على قرار التخفيض.
ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين فقط بنهاية موسم 2023/2022.
أما دوري الدرجة الثانية، سيبقى بمشاركة 20 ناديا، لكن هناك تفكيرا في إمكانية تخفيضه إلى 18 ناديا.
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