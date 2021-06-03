الدوري الفرنسي يخفض رسميا عدد الاندية المشاركة في الليج وان

ووفقا للتصويت ستقل عدد أندية الليج وان من 20 إلى 18 ناديا اعتبارا من موسم 2024/2023.

وكان نادي ميتز هو الفريق الوحيد الذي اعترض على قرار التخفيض.

ويدخل القرار حيز التنفيذ بهبوط 4 أندية لدوري الدرجة الثانية وصعود فريقين فقط بنهاية موسم 2023/2022.



أما دوري الدرجة الثانية، سيبقى بمشاركة 20 ناديا، لكن هناك تفكيرا في إمكانية تخفيضه إلى 18 ناديا.