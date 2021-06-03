دولة عربية .. القبض على امرأة محكومة بـ 300 سنة

بغداد - ياسين صفوان - أفاد موقع "موزاييك" التونسي ،اليوم الخميس، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة بنزرت في تونس، "امرت بأعتقال امرأة، صدرت بحقها أحكام غيابية بالسجن لمدة تقارب 300 عام مع النفاذ العاجل".

وذكر الموقع أن "النيابة العمومية ، سمحت للأمن الوطني ببنزرت ، بالاحتفاظ بامرأة عمرها 42 عاما، تم إيقافها إثر كمين، ليتبين أنه صدر في حقها أكثر من 80 منشور تفتيش، مع مضامين أحكام غيابية بالسجن صادرة في حقها، قضت في مجملها بسجنها لمدة تقارب 300 عاما مع النفاذ العاجل".



واضاف الموقع ان " ذلك من بسبب تورطها في إصدار صكوك بدون رصيد".

