القبض على متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

بغداد - ياسين صفوان - ألقت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 8 متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة بمناطق مختلفة من المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالاشتراك مع سرية سوات، تمكنوا من القبض على (ثمانية) متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مناطق مختلفة من مدينة العمارة، مركز المحافظة".



واشار البيان الى أن "ان المتهمين تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أدوات تستخدم للتعاطي"، مؤكدا "احالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين (28 /32 ) مخدرات".