طهران تكشف تفاصيل جديدة عن حريق 'مصفاة النفط'

وقال مدير مصفاة نفط طهران، حامد آرمانفر، في تصريح صحفي، إن الحريق اندلع في خزان للنفايات النفطية بسعة 20 ألف برميل، مضيفا أنه "لن يتم إخماد النيران قبل 12 ساعة ولا خيار سوى الانتظار حتى احتراق كافة محتويات الخزان... ونسعى إلى إعادة العمل بالمصفاة في أسرع وقت".وشدد آرمنفر على أنه لا يوجد أي احتمال لوقوع عمل تخريبي في المنشأة ولو كان الأمر كذلك لكانت الأضرار أكبر بكثير، فيما أفاد بأن الحادثة أدت إلى إصابة أحد عمال المصفاة بجروح طفيفة تم معالجتها ميدانيا.

بدوره، قال المدعي العام في محافظة ري التابعة لطهران، غلام رضا نوفرستي، إنه تم تشكيل ملف قضائي في حادثة مصفاة طهران وأطلقت السلطات التحقيقات التقنية والأمنية.

وسبق أن أفاد التلفزيون الإيراني باشتعال النيران في 18 خزانا في مصفاة نفط طهران، بينما قال مدير طوارئ طهران، بیمان صابریان، إن سبب الحريق يعود إلى اشتعال النيران في خطوط الغاز المسال.