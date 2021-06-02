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أنشيلوتي: أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر أنه منزلي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-02 | 19:35

أنشيلوتي: أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر أنه منزلي

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تحدث العرّاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ،اليوم الاربعاء، في المؤتمر الصحفي الترحيبي بعودته لقلعة الميرينجي، قادمًا من التوفيز إيفرتون .
وبدأ الإيطالي خطابه: "أشكر بوتراجينيو والريال، الشكر كذلك مُوجه للرئيس الذي أحبني".

وأتبع: "أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر أنه منزلي، لدى ذكريات جيدة، خاصة بالألقاب التي حققناها سويًا وأعتقد أننا سنكرر شيئًا جيدًا في هذا التحدي الجديد".


واسترسل: "كل شيء كان سريعًا، سنبدأ العمل في الأيام القليلة القادمة، التواجد هنا مهمٌّ جدًّا لذلك شكرت بيريز".

وعن علاقته ببنزيما: "أنا سعيدٌ للغاية بتدريب بنزيما، تحسن في الفترة الأخيرة وأضاف قدر من المسؤولية".

وعن الميركاتو القادم: "المهم ليس التعاقد مع لاعب يسجل العديد من الأهداف، بل المهم هو أن يكون الجميع قادرًا على التسجيل".

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