أنشيلوتي: أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر أنه منزلي

وبدأ الإيطالي خطابه: "أشكر بوتراجينيو والريال، الشكر كذلك مُوجه للرئيس الذي أحبني".

وأتبع: "أنا سعيد لوجودي هنا وأشعر أنه منزلي، لدى ذكريات جيدة، خاصة بالألقاب التي حققناها سويًا وأعتقد أننا سنكرر شيئًا جيدًا في هذا التحدي الجديد".



واسترسل: "كل شيء كان سريعًا، سنبدأ العمل في الأيام القليلة القادمة، التواجد هنا مهمٌّ جدًّا لذلك شكرت بيريز".

وعن علاقته ببنزيما: "أنا سعيدٌ للغاية بتدريب بنزيما، تحسن في الفترة الأخيرة وأضاف قدر من المسؤولية".

وعن الميركاتو القادم: "المهم ليس التعاقد مع لاعب يسجل العديد من الأهداف، بل المهم هو أن يكون الجميع قادرًا على التسجيل".

