الكعبي: ضرورة وجود البعثة الاممية وممثلي الاتحاد الاوروبي خلال الانتخابات

وقال مكتب الكعبي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم السفير الالماني ببغداد اوله دييل والمستشارة السياسية في السفارة بياتا هوبه، لبحث عدة ملفات تتعلق بإجراء الانتخابات بموعدها المحدد والآليات التي ستتبع لاختيار الحكومة واهمية رقابة بعثة الامم المتحدة وممثلي الاتحاد الاوربي والمنظمات الدولية خلال الانتخابات".وفيما يتعلق بمشاركة الجهات الدولية مع الجانب العراقي بمراقبة الانتخابات، أكد "اهمية وجود بعثة الامم المتحدة وفريق الاتحاد الدولي وكافة المنظمات الدولية في العراق ومشاركتنا في الرقابة على الانتخابات, لما لها من اهمية على تحفيز المواطنين على المشاركة وشفافية الاقتراع وتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية والنتائج المتحققة".

وشدد على اهمية "اجراء الانتخابات بموعدها المقرر, مشيرا ان كافة الانتخابات السابقة اجريت في ظل اوضاع وظروف استثنائية لكنها بالرغم من ذلك انجزت وليس هناك اي داع لتأجيلها، مهما كانت الحجج التي يحاول البعض تسويقها بمختلف الطرق".



وبين، ان "التجارب السابقة وان كانت مؤلمة او غير موفقة في تحقيق الاهداف المرجوة لكنها اثمرت عن خبرات, وهنا ستكون آليات تشكيل الحكومة المقبلة مختلف عن الـ18 عشر عاما الماضية فلن تكون هناك حكومة توافقية بمعناها المألوف حاليا بل ستكون هناك حكومة مسؤولة عن تنفيذ برامجها , فيجب ان نمضي في بناء دولة قوية والحفاظ عليها".

من جهته، اكد السفير الالماني "دعم بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة مع العراق الصديق، وكذلك دعم الدول السبعة للقطاع الاقتصادي العراقي لأهميته في تحقيق الاستقرار لهذا البلد، مبديا استعداد الشركات الاستثمارية الالمانية و رغبتها بالعمل داخل العراق".

