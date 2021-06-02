رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد

بغداد - ياسين صفوان - ترأس رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاربعاء، اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

وقال مكتب رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح يعقد اجتماعا موسعا حول مشروع قانون استرداد عائدات الفساد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ورؤساء لجان النزاهة والمالية والقانونية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية".

