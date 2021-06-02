اخبار العالم / اخبار العراق

بيان من هيأة المنافذ الحدودية بشأن اوقات دوامها وعملها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بيان من هيأة المنافذ الحدودية بشأن اوقات دوامها وعملها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت هيأة المافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، بياناً بشأن عمل دوائرها وأوقات الدوام.

وذكرت الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت انباء عن أوقات الدوام في هيأة المنافذ الحدودية وساعات العمل".

 

وبينت، ان "الدوام في هيأة المنافذ الحدودية على مدار ٢٤ ساعة حسب قرار مجلس الوزراء ٨٤ لسنه ٢٠٢٠ الفقره ٢".

 

واشارت الى أن "هيأة المنافذ الحدودية من الدوائر التي تختلف طبيعة عملها عن اغلب المؤسسات من خلال واجباتها المكلفة بها حيث أن العاملين فيها يمارسون اعمالهم منذ الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من الليل بهدف ديمومة العمل".

 

ودعت المراقبين والمتابعين "الوقوف عن كثب ومتابعة هذا الموضوع".


الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا