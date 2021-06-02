مقتل واصابة 24 مدنيا بإنفجارين منفصلين في كابول

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السلطات في أفغانستان، اليوم الأربعاء، أن انفجارين منفصلين استهدفا حافلتي نقل عام في العاصمة كابول مما أسفر عن مقتل 12 مدنيا على الأقل وإصابة 10 أخرين.

ونقلت "رويترز"، عن مسؤولين أمنيين في أفغانستان، قولهم إن الانفجارين وقعا مساء أمس الثلاثاء في الأنحاء الغربية من العاصمة والتي استهدفتها في السابق جماعات منها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح فردوس فارامارز المتحدث باسم شرطة كابول أن "الحافلتين كانتا تقلان ركابا عندما وقع الانفجاران وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 12 وإصابة 10 آخرين"، مضيفا أن الشرطة بدأت تحقيقا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجارين.

وهذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات من هذا النوع في الأسابيع الماضية مع انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن قرابة 1800 مدني أفغاني سقطوا بين قتيل وجريح في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021 خلال القتال بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان رغم مساعي إحلال السلام في أفغانستان.