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صدور حكمين قضائيين على المتهم 'جواد الكرعاوي' في قضية مطار النجف

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بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر قضائية، اليوم الاربعاء، بصدور حكمين قضائيين على المتهم "جواد الكرعاوي" في قضية مطار النجف.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان " نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(ابو اكثم)، صدرت بحقه حكمين قضائيين تمثلت بالسجن 8 سنوات"، مبينة ان "هناك 20 دعوى ضمن التحقيق".

 

وكان الكرعاوي قد اعتقل في ايلول 2020، على خلفية صفقات تورط بها عندما كان مسؤولا في مطار النجف.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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