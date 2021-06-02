صدور حكمين قضائيين على المتهم 'جواد الكرعاوي' في قضية مطار النجف

بغداد - ياسين صفوان - أفادت مصادر قضائية، اليوم الاربعاء، بصدور حكمين قضائيين على المتهم "جواد الكرعاوي" في قضية مطار النجف.

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان " نائب مدير مطار النجف السابق جواد عبد الكاظم علوان الكرعاوي المعروف بـ(ابو اكثم)، صدرت بحقه حكمين قضائيين تمثلت بالسجن 8 سنوات"، مبينة ان "هناك 20 دعوى ضمن التحقيق".

وكان الكرعاوي قد اعتقل في ايلول 2020، على خلفية صفقات تورط بها عندما كان مسؤولا في مطار النجف.