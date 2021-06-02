اسعار النفط تواصل الارتفاع عالميا

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 21 سنتا ، أو 0.31٪ ، إلى 67.93 دولارًا في الساعة 05:13 بتوقيت غرينتش ، لتواصل مكاسبها بنسبة 2.1٪ بعد عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة يوم الاثنين. ارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 70.50 دولارا للبرميل بعد أن قفزت 1.3 بالمئة خلال الليل عندما بلغت أعلى مستوياتها منذ الثامن من مارس آذار.

فيما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، الذين يطلق عليهم مجتمع أوبك + ،الثلاثاء على الالتزام بخطتهم للتخفيف التدريجي من قيود الإمدادات حتى يوليو/ تموز.

وتوجت مكاسب السوق خلال الأسبوعين الماضيين بمخاوف من رفع محتمل للعقوبات النفطية على إيران ، حيث أحرزت المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي تقدما ، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود هذا الأسبوع.



وقلل الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، من شأن أي اضطراب محتمل في السوق ، قائلا إن المجموعة تتوقع أي عودة للصادرات الإيرانية "ستحدث بطريقة منظمة وشفافة" إذا تم التوصل إلى اتفاق نووي وعندما يتم التوصل إلى اتفاق.