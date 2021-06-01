خلال يوم.. تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا في إيران

واضافت ان "4064 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية المركزة"، مشيرة الى "تسجيل 171 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 80327 حالة وفاة".

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محمد يوسف

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