الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لـ'نصر الله'

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، عن مصادر قريبة من نصر الله، بأن "صحته آخذة في التحسن، وأصبحت أفضل مما كانت عليه خلال إطلالته السابقة"، مشيرة إلى أنه "تتم معالجته تحديدا من تحسس ربيعي والتهاب رئوي".ولفتت المصادر إلى أنه "ليس صحيحا أنه مصاب بفيروس كورونا ، وأن لو كان الأمر كذلك، فلا حرج أصلا في الإعلان عنها"، موضحة أن هذه "ليست المرة الأولى التي يعاني فيها نصر الله من هذا التحسس وتفاعلاته".

وأثار ظهور الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، الثلاثاء الماضي، خلال كلمة متلفزة، تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول صحته، إذ بدا منهكا ونحيفا ويتنفس بصعوبة. وتساءل ناشطون إن كان سبب سعال نصرالله وظهوره منهكا في كلمته المتلفزة يعود لإصابته بفيروس "كورونا".



وطمأن نجل نصرالله، جواد، عبر حسابه على "تويتر"، المتابعين على صحة والده، مؤكدا أنه يعاني من الحساسية، فيما أكد نصرالله أنه عانى من "سعال شديد" منعه من التكلم منذ يوم القدس، قائلا في كلمته في "عيد المقاومة والتحرير": "أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعاني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتكلم أو أخطب".