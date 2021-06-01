رسمياً.. ريال مدريد يعلن تعيين مدرباً جديداً خلفاً لزيدان

ورحل زيدان عن ريال مدريد قبل عدة أيام، إثر نهاية عقده مع الفريق، بعد أن خرج الميرنغي هذا الموسم دون ألقاب.

وقال ريال مدريد في بيانه، إن ”أنشيلوتي سيكون المدرب الجديد للفريق الأول للمواسم الثلاثة المقبلة، وسيقام حفل التوقيع غدًا مع الرئيس فلورنتينو بيريز في مدينة ريال مدريد الرياضية، وسيظهر بعدها المدرب أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عن بعد“.



وقاد أنشيلوتي الريال سابقا بين 2013 و2015 وحصد لقب دوري أبطال أوروبا وكأس إسبانيا وكأس السوبر المحلي وكأس العالم للأندية.

كما قاد الفريق خلال موسمين في 119 مباراة فاز في 89 وخسر 9 وتعادل في 19.

وقاد أنشيلوتي إيفرتون الإنجليزي منذ منتصف موسم 2019-2020.

وأنهى المدرب الإيطالي موسمه الأول في المركز الـ 12 مع الفريق، ثم الموسم الحالي في المركز العاشر.

