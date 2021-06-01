الصحة العالمية تجيز الاستخدام الطارئ للقاح صيني

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات في منظمة الصحة العالمية باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تراوح بين أسبوعين وأربعة اسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

وإقرار المنظمة للاستخدام الطارئ للقاح يعطي إشارة للجهات الرقابية الوطنية بخصوص سلامة المنتج وفعاليته. كما سيسمح بإدراج اللقاح في برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات بشكل أساسي للدول الفقيرة والذي يواجه مشكلات كبيرة في الإمداد بسبب تعليق التصدير من الهند.

