انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سعر الدولار مقابل الدينار العراقي
اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,35 دولار
100 باوند ⬅️ 142,35 دولار
100 دولار ⬅️ 848,27 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1915,73 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 70,38 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 67,79 دولار
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اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار ⬅️ 149,750
سعر شراء الدولار ⬅️ 149,000
تقريبي
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,220,000 تومان
تقريبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 122,35 دولار
100 باوند ⬅️ 142,35 دولار
100 دولار ⬅️ 848,27 ليرة تركية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1915,73 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 70,38 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 67,79 دولار
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