انت الان تتابع خبر تعرف على أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم بالدوريات الـ 5 الكبرى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان توماس مولر قد عاد لصفوف منتخب ألمانيا للمرة الأولى بعد غياب 3 أعوام، بعدما تواجد فى قائمة منتخب “الماكينات” التى ستخوض نهائيات أمم أوروبا “يورو 2020” فى الشهر المقبل.

ونستعرض لكم أكثر 10 لاعبين صناعة للأهداف بالدوريات الـ 5 الكبرى في اوروبا:

1- الألماني توماس مولر (بايرن ميونخ) – 18 أسيست .

2- الصربي فيليب كوستيتش (أينتراخت فرانكفورت) – 14 أسيست .

3- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 14 أسيست .

4- الإسباني إياجو أسباس (سيلتا فيجو) – 13 أسيست .

5- الأوكراني روسلان مالينوفسكي (أتالانتا) – 12 أسيست .

6- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 12 أسيست .

7- الياباني دايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت) – 12 أسيست .

8- الهولندي ممفيس ديباي (أولمبيك ليون) – 12 أسيست .

9- البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) – 12 أسيست .

10-الألماني جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنغلادباخ) – 11 أسيست.