انت الان تتابع خبر اسعار النفط تسجل ارتفاعا جديدا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا جديدا قبيل اجتماع لتحالف "أوبك+" وبدعم من آمال بنمو الطلب على الوقود في الشهور المقبلة مع بدء موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.