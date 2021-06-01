كورونا.. أكثر من 30 ألف إصابة جديدة في البرازيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الاثنين، تسجيل 30434 إصابة و860 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 30434، مقابل 79670 السبت و43520 الأحد، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى حوالي 16.545 مليون حالة.



وذكرت الوزارة أنها رصدت 860 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2012 حالة يوم السبت و874 الأحد، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 462791 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.