انت الان تتابع خبر إصابة عنصرين في 'الحشد العشائري' بنيران قناص شمالي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، الاثنين، بإصابة عنصرين في "الحشد العشائري" بنيران قناص شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد التعرض على نقطة تابعة للحشد العشائري قام قناص باستهداف المدنيين في ناحية العبايجي بالطارمية، ما اسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحشد العشائري بجروح".
وكان مصدر أمني أفاد، مساء اليوم الاثنين، بإصابة عنصر في "الحشد العشائري" بصد "تعرض" على نقطة تفتيش شمالي بغداد.