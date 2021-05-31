التربية توافق على 'مناقلة' المقاعد الشاغرة ضمن الدراسات العليا

بغداد - ياسين صفوان - وافقت وزارة التربية، الاثنين، على مناقلة المقاعد الشاغرة ضمن خطة الدراسات العليا للعام الدراسي 2021 – 2022.



وقالت الوزارة في بيان، إن "مديرية الإجازات الدراسية التابعة للمديرية العامة للعلاقات الثقافية، اصدرت تعليمات وزارية، بشأن مناقلة المقاعد الدراسية ضمن خطة الوزارة للدراسات العليا لعام 2021 - 2022، حيث ستكون مناقلة المقاعد للمديريات العامة للتربية في ديوان الوزارة فيما بين خططهم والتقديم يكون عن طريق مديرية الاجازات الدراسية في ديوان الوزارة".

وأضافت "اما بالنسبة للمديريات العامة للتربية في جميع المحافظات، فيكون التقديم على مناقلة المقاعد في ما بين خططهم، أذ يكون تقديم الطلبات عن طريق المديرية نفسها، وستجري المناقلة من قبل مديرية الاجازات في ديوان الوزارة".

وأكدت التربية أن "موعد التقديم على مناقلة المقاعد يكون ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 / 6 / 2021، ويستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء المصادف 2 / 6 / 2021".