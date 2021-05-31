بغداد - ياسين صفوان - اعلنت شرطة النجدة، الاثنين، عن انقاذ فتاة حاولت الانتحار من أعلى جسر وسط بغداد.

وقالت النجدة في بيان، إن "مفرزة الغواصين التابعة للنجدة النهرية تمكنت من انقاذ فتاة حاولت الانتحار برمي نفسها من اعلى جسر باب المعظم الى داخل النهر حيث تم مشاهدتها من قبل المفرزة المتواجدة اسفل الجسر".



وأضافت أنه "على الفور تم اشعار السيطرة المركزية والتوجه لها وانقاذها وتسليمها الى مركز الشرطة اصوليا حفاظا على سلامتها".

