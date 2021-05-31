اخبار العالم / اخبار العراق

أزمة مفردات التموينية وقنص متظاهري تشرين في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر أزمة مفردات التموينية وقنص متظاهري تشرين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = أوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين،، بينهم ثلاثة نواب ووزراء سابقون.
= لا تجهيز لمفردات التموينية.. وعود كاذبة للتجارة في صيف لاهب،، والمعاناة نصيب المواطن.

= تقرير اممي يحدد موقع قنص متظاهري تشرين.. ودعوات للحكومة بمحاسبة المتورطين وايقاف تكميم الافواه.

= التصحر يبتلع مدن العراق.. بغداد غير ملائمة للسكن.. والزراعة تحذر من جفاق ما تبقى من المساحات الخضراء.


= ضبط صواريخ غراد معدة للإطلاق في كركوك،، ومكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين في بغداد والانبار.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا