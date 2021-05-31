أزمة مفردات التموينية وقنص متظاهري تشرين في نشرة السومرية

= لا تجهيز لمفردات التموينية.. وعود كاذبة للتجارة في صيف لاهب،، والمعاناة نصيب المواطن.

= تقرير اممي يحدد موقع قنص متظاهري تشرين.. ودعوات للحكومة بمحاسبة المتورطين وايقاف تكميم الافواه.

= التصحر يبتلع مدن العراق.. بغداد غير ملائمة للسكن.. والزراعة تحذر من جفاق ما تبقى من المساحات الخضراء.



= ضبط صواريخ غراد معدة للإطلاق في كركوك،، ومكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين في بغداد والانبار.