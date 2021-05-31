انت الان تتابع خبر أزمة مفردات التموينية وقنص متظاهري تشرين في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = أوامر قبض واستقدام بحق عشرات المسؤولين،، بينهم ثلاثة نواب ووزراء سابقون.
= لا تجهيز لمفردات التموينية.. وعود كاذبة للتجارة في صيف لاهب،، والمعاناة نصيب المواطن.
= التصحر يبتلع مدن العراق.. بغداد غير ملائمة للسكن.. والزراعة تحذر من جفاق ما تبقى من المساحات الخضراء.
= ضبط صواريخ غراد معدة للإطلاق في كركوك،، ومكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين في بغداد والانبار.
= تقرير اممي يحدد موقع قنص متظاهري تشرين.. ودعوات للحكومة بمحاسبة المتورطين وايقاف تكميم الافواه.
= التصحر يبتلع مدن العراق.. بغداد غير ملائمة للسكن.. والزراعة تحذر من جفاق ما تبقى من المساحات الخضراء.
= ضبط صواريخ غراد معدة للإطلاق في كركوك،، ومكافحة الارهاب يعتقل إرهابيين في بغداد والانبار.