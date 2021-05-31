اخبار العالم / اخبار العراق

'الانتخابات المحلية'.. حديث برلماني عن أسباب الخلاف حولها

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر 'الانتخابات المحلية'.. حديث برلماني عن أسباب الخلاف حولها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، عدم مناقشة تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات، فيما كشفت عن أسباب الخلاف حول الانتخابات المحلية.

وقال عضو اللجنة سليم همزة في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "هناك أراء داخل مجلس النواب حول موعد انتخابات مجالس المحافظات حيث إن البعض يقترح أن تكون مع مجلس النواب أو بعده".

 

وأوضح أن "اللجنة القانونية لم تناقش أو تحسم موضوع تحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات"، مؤكدا أن "الخلاف حول انتخابات مجالس المحافظات سياسي بامتياز".

 

وكانت المحكمة الاتحادية قد قضت، في وقت سابق، بعدم دستورية استمرار عمل مجالس المحافظات.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا