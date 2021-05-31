برلماني يتحدث عن زيارة الوفد الكردي إلى بغداد والانتخابات

وقال كوجر في حديث لـ الخليج 365، إن "الهدف الرئيسي للزيارة هو الحديث عن الاتفاق المبرم بين الطرفين حول الاتفاق النفطي وما أدرج بالموازنة في المادة 11، وآليات تنفيذه، حيث تطبيق هذه المادة يحتاج إلى تفاهم بين بغداد واربيل".وأشار إلى أن "هذه الزيارة ستختلف عن سابقاتها؛ كون الزيارات السابقة كانت من أجل التوصل إلى صيغ بشأن الاتفاقيات.. أما الآن فالصيغة تم تجاوزها، وما تبقى هو آلية تنفيذها"، مؤكداً ضرورة "وجود إرادة حقيقية لدى الطرفين لحسم الموضوع".

وعن الانتخابات، أشار كوجر إلى أن "إحدى النقاط التي اتفقت عليها الكتل السياسية هي توفير أجواء مناسبة وآمنة لإجراء الانتخابات، مبينا أن أجواء الاغتيالات قد تعقد المشهد وتذهب بتأجيل الانتخابات".



ويزور وفد حكومة إقليم كردستان، العاصمة بغداد من آجل التفاهم حول صيغة مشتركة بخصوص اتفاق الموازنة.