لجنة برلمانية تطالب باستضافة وزيرين ومدير عام

بغداد - ياسين صفوان - طالب اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، باستضافة وزيرين ومدير عام.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللجنة المالية النيابية تواصل اجتماعاتها لمناقشة خطط المحافظات الاستثمارية ضمن موازنة العام الحالي، حي استضافت اليوم، محافظي بغداد وميسان".



وأضاف البيان، أن "اللجنة وجهت باستضافة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بشأن تخصيصات الوزارة في الموازنة في ظل التحديات المقبلة للمنتخب الوطني، وإستضافة وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو، وكذلك مدير عام الطرق والجسور في الوزارة بشأن موازين واثقال الطرق".

