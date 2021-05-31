العيداني وبارزاني يبحثان تطوير العلاقات بين البصرة وكردستان

وقال مكتب حكومة كردستان، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بارزاني استقبل اليوم، محافظ البصرة أسعد العيداني، حيث أشار الأخير إلى أن البصرة استفادت كثيراً من التجربة الناجحة التي ينعم بها إقليم كردستان في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات، مبينا أن المزاعم التي تتهم الإقليم بتطوير نفسه على حساب البصرة والمحافظات الأخرى غير صحيحة".وشدد محافظ البصرة، وفق البيان، على "ضرورة أن تكون الحكومة العراقية اتحادية وليست مركزية، مؤكداً على أهمية مشاركة الإقليم والمحافظات العراقية الأخرى بشكل حقيقي في إدارة السلطة وعملية صنع القرار".

وأبدى بارزاني "استعداده من أجل التعاون والتنسيق مع محافظة البصرة وعموم المحافظات العراقية الأخرى"، مؤكداً أن "العراق بلد غني بالموارد البشرية والطبيعية، وأمامه فرصة ليكون أحد أكثر بلدان المنطقة تقدماً إذا ما كان هناك حكم جيد وإدارة جيدة".