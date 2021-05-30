الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

بالأسماء.. المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر بالأسماء.. المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات.
ونشرت المفوضية قائمة بأسماء المستبعدين.

وأعلنت المفوضية بحكم قرار مجلسها، عن السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام من اليوم التالي لنشره، استناداً إلى أحكام المادتين (19/ أولاً) و (20/ أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.


أدناه القائمة:
ExtImage-1215655-604576448.png
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا