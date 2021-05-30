بالأسماء.. المفوضية تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

ونشرت المفوضية قائمة بأسماء المستبعدين.

وأعلنت المفوضية بحكم قرار مجلسها، عن السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام من اليوم التالي لنشره، استناداً إلى أحكام المادتين (19/ أولاً) و (20/ أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.



أدناه القائمة: