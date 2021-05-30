الجنابي: استغرب من وجود اسمي ضمن الموقعين على استضافة وزير الداخلية

ونفى الجنابي في حديث للسومرية نيوز، "توقيعه على قائمة تحوي نواب لاستضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي في البرلمان".

واشاد الجنابي "بالاجراءات المتبعة من قبل الوزير" مبينا انه "يتمتع بمهنية عالية ولا توجد اي ملاحظات بشأن عمله".



وكانت قائمة قد سربت في وقت سابق الى وسائل الاعلام، اشارت الى جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير الداخلية في مجلس النواب.