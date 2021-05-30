انت الان تتابع خبر الجنابي: استغرب من وجود اسمي ضمن الموقعين على استضافة وزير الداخلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ابدى عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب زياد الجنابي، اليوم الاحد، استغرابه من وضع اسمه ضمن قائمة الموقعين على استضاف وزير الداخلية في مجلس النواب.
ونفى الجنابي في حديث للسومرية نيوز، "توقيعه على قائمة تحوي نواب لاستضافة وزير الداخلية عثمان الغانمي في البرلمان".
واشاد الجنابي "بالاجراءات المتبعة من قبل الوزير" مبينا انه "يتمتع بمهنية عالية ولا توجد اي ملاحظات بشأن عمله".
وكانت قائمة قد سربت في وقت سابق الى وسائل الاعلام، اشارت الى جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير الداخلية في مجلس النواب.
واشاد الجنابي "بالاجراءات المتبعة من قبل الوزير" مبينا انه "يتمتع بمهنية عالية ولا توجد اي ملاحظات بشأن عمله".
وكانت قائمة قد سربت في وقت سابق الى وسائل الاعلام، اشارت الى جمع تواقيع نيابية لاستضافة وزير الداخلية في مجلس النواب.