المفوضية: اعلان نتائج الانتخابات سيتم بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاحد، عن اطلاق حملتها الاعلامية الخاصة بانتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول من العام الحالي، مشيرة الى ان نتائج الانتخابات سيتم الاعلان عنها خلال 24 وعشرين ساعة بعد انتهاء عملية الاقتراع





وقالت المفوضية في خلال كلمتها الاسبوعية التي تقتها الخليج 365" انهاستعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل الذي من المقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل لعام 2021، وبعد الانتهاء من فترة تحديث سجل الناخبين وصولًا إلى سجل انتخابي رصين، تستعدّ المفوّضية لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية المزمع انطلاقها في شهر حزيران من العام الحالي لمدّة (ثلاثة أشهر)، إذ تستهدف المفوّضية من خلالها جمهور الناخبين ممّن سجّلوا وحدّثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريًا و بفئاتهم المختلفة سعيًا منها لضمان حقّهم الانتخابي .

وعلى صعيد آخر يتعلّق بالجانب الفني الإجرائي لمرحلة الاقتراع، وافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأوّلية لمحطّات الاقتراع (العامّ والخاصّ ) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع , وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال ( 24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العامّ الذي ستُعلن نتائجه أيضًا خلال (24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العامً .

وفي سياق التحضيرات النهائية لانتخابات 10 تشرين الأول المقبل، خاطبت مفوضية الانتخابات المؤسسات الأمنية من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصويت الخاص وحجب أسماء الناخبين من منتسبي هذه المؤسسات من سجل الناخبين للتصويت العام، إضافة إلى إكمال الانتشار النهائي لاقتراع ناخبي التصويت الخاص وطباعة بطاقة الناخب لهم.