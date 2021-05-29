تعليق جديد من الصحة بشأن رفع الحظر الجزئي

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، إن "الوضع الوبائي الحالي غير مستقر ولا يسمح لنا برفع الحظر الجزئي كلياً".

وفي وقت سابق، أعلن مقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي تقديم توصية برفع الحظر الجزئي على مرحلتين تتضمن الأولى تقليص ساعات الحظر الجزئي من الساعة 12 بعد منتصف الليل حتى الخامسة صباحاً وتنص الثانية على إلغائه كلياً بعد استقرار الإصابات عند معدل ألف أو ألفين.

