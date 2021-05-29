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شباب العراق في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-29 | 19:34

شباب العراق في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب

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أسفرت قرعة كأس العرب للشباب التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الثالثة والتي ضمته مع منتخبات لبنان والسنغال وجزر القمر.
وضمت المجموعة الأولى للبطولة منتخبات مصر (البلد المضيف) وموريتنا والجزائر والنيجر فيما ضمت الثانية منتخبات المغرب وطاجيكستان والامارات وجيبوتي بينما أسفرت الرابعة عن تواجد منتخبات تونس والسعودية اليمن ومنتخب رابع يحدد لاحقاً.

يشار إلى أن بطولة كأس العرب للشباب التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب ستنطلق في العشرون من شهر حزيران المقبل في مصر.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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