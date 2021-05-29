انت الان تتابع خبر شباب العراق في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-29 | 19:34
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أسفرت قرعة كأس العرب للشباب التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخبنا الوطني للشباب في المجموعة الثالثة والتي ضمته مع منتخبات لبنان والسنغال وجزر القمر.
وضمت المجموعة الأولى للبطولة منتخبات مصر (البلد المضيف) وموريتنا والجزائر والنيجر فيما ضمت الثانية منتخبات المغرب وطاجيكستان والامارات وجيبوتي بينما أسفرت الرابعة عن تواجد منتخبات تونس والسعودية اليمن ومنتخب رابع يحدد لاحقاً.
يشار إلى أن بطولة كأس العرب للشباب التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب ستنطلق في العشرون من شهر حزيران المقبل في مصر.
يشار إلى أن بطولة كأس العرب للشباب التي يشارك فيها منتخبنا الوطني للشباب ستنطلق في العشرون من شهر حزيران المقبل في مصر.
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