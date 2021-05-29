البرلمان يحدد موعد استضافة وزير النفط

بغداد - ياسين صفوان - حدد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، موعد استضافة وزير النفط.

وقال مراسل الخليج 365، من داخل البرلمان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أشار إلى أن استضافة وزير النفط بشأن الاسئلة الموجهة اليه من قبل لجنتي النزاهة والنفط والطاقة النيابية داخل قاعة المجلس ستكون في الجلسة المُقبلة".



وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى بفصله التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة، بحضور 171 نائباً.

