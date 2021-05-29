صالح: إجراء الانتخابات بموعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي

وقال صالح خلال كلمة له في المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني وحضرته السومرية، إن"إجراء الانتخابات في موعدها المحدد استحقاق وطني ومطلب شعبي"، مطالبا بـ "التعبئة المجتمعية للمشاركة في الانتخابات".



واشار الى أن "الاحتكام الى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية"، مشدداً على "ضرورة المضي بإصلاحات حقيقية لردم الفجوة مع الشعب".

ودعا صالح "القوى السياسية إلى تحكيم لغة العقل لتجاوز الأزمات ومحاربة المال السياسي وكبح الفساد"، مبينا انه "يتطلع إلى التعاون مع مجلس النواب بشأن مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "الإصلاح المنشود مسؤولية الجميع".