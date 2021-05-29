انت الان تتابع خبر استمرار ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مستويات عالية في البورصة الرئيسية في بغداد، ومحال الصيرفة رغم انخفاضها بشكل طفيف.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت قد سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149500 دينار.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 149.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 149.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.