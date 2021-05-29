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استمرار ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، مستويات عالية في البورصة الرئيسية في بغداد، ومحال الصيرفة رغم انخفاضها بشكل طفيف.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت قد سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149500 دينار.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 149.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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