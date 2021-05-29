استمرار ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149.300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت قد سجلت خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149500 دينار.

وبلغت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 149.750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 148.750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

