تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع جنوبي بابل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم السبت، عن تمكن قواتها في غضون الـ ٢٤ ساعة الماضية من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظة.

والقيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز القيادة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا جنائية ومخالفات قانونية متنوعة وذلك من خلال ممارسات أمنية جرت في مناطق متفرقة من المحافظة".

واضاف البيان ان " مفارز مكافحة المتفجرات تمكنت من تأمين ورفع عبوة ناسفة محلية الصنع دون أي أضرار بشرية او مادية، عثر عليها على الطريق الدولي السريع بالقرب من جسر الخميسية ضمن قاطع قسم ناحية الحمزة الغربي جنوبي المحافظة".