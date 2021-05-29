غياب ابرز نجوم منتخب كولومبيا عن كوبا اميركا

وذكر الاتحاد الكولومبي في بيان، أن "لاعب الوسط خاميس رودريغيز، خضع في الأيام الماضية لفحوص أثبتت أنه ليس في المستوى المطلوب للمنافسة، لذا سيكون خارج تشكيلة المدرب رينالدو رويدا".

ولم يوضح البيان طبيعة الإصابة، لكن خاميس، كان قد غاب عن عدة مباريات لفريقه ايفرتون الإنجليزي هذا الموسم، بسبب إصابة في ربلة الساق.



وبموجب ذلك سيغيب نجم ايفرتون عن منتخب بلاده في "كوبا أمريكا"، بجانب مباراتين بتصفيات كأس العالم في يونيو المقبل، بسبب الإصابة.

وكانت كولومبيا ستستضيف مباريات البطولة بالاشتراك مع الأرجنتين، لكن الاحتجاجات المحلية دفعت اتحاد أمريكا الجنوبية لاستبعادها من التنظيم.