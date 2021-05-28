الأمن الوطني يطح بتاجر بشرائح هاتف غير أصولية في بابل

وقال الجهاز في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه " بعملية امنية نوعية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة؛ تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القانونية من نصب كمين محكم افضى الى اعتقال احد المتاجرين بشرائح الهاتف النقال غير الاصولية وقد ضبطت بحوزته (190) شريحة".واضاف " إذ جرى تدوين اقواله اصولياً، واحالته مع المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".

واشار البيان الى ان "هكذا شرائح غالباً ما تستخدم في عمليات الخطف والتهديد والابتزاز والنصب والاحتيال".

